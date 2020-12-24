أخبار عاجلة

مناقشة مجموعة ملفات محورية ومبادرات نوعية في لقاء "المداح" بـ"تنسيقي حجاج الداخل" -
بعد 9 أشهر من دفنها.. "واتساب" يكشف سر قاتل عشيقته بالدقهلية -
"كفاءة": تقليل الاستهلاك في الثلاجات يبدأ من هذه "الوصايا" -
"شودة" و"نكد" تحقِّقان التوقيت الأسرع في سباقات الهجن اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز -
تقرير غريب ... هذه استفادة السياحة من كورونا في العالم ولا أحد يعترف -
جامعة شقراء و"الزراعة "توقعان مذكرة للتعاون في مجال التشجير والبيئة -
بالصور.. فِرق "البيئة" تقضي على سرب كبير من الجراد بوادي الفرع -
الحزم يواصل تمسكه بالصدارة.. وصراع الوصافة بين الفيحاء والجبلين -
بحضور جاوز 2000 مشاهد.. "المستهلك" تنظم ملتقى "الخلافات التعاقدية وأثرها على المستهلك" -
الهلال: غياب الكوري " هيون" عن لقاء الشباب.. وسالم في العيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

إطلالات اليوم.. ريا أبي راشد أنيقة.. وريهام أمين بإطلالة شتوية

Print
إطلالات اليوم.. ريا أبي راشد أنيقة.. وريهام أمين بإطلالة شتوية إطلالات اليوم.. ريا أبي راشد أنيقة.. وريهام أمين بإطلالة شتوية

مصراوي Masrawy

06:00 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- ريهام أمين:

طلّت الفنانة ريهام أمين في صورة نشرتها عبر "إنستجرام" بتيشرت باللون الأسود، وبنطلون بنفس اللون، مع بالطو باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها نظارة شمس وحذاءً باللون الأسود وإسكارف باللوني الأبيض والأسود.

- ريا أبي راشد:

في أحدث صورة للإعلامية ريا أبي راشد عبر "إنستجرام"، طلّت ببلوزة باللون الأسود من المخمل، مزودة بأكمام طويلة، مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا هادئا، وارتدت إكسسوارت مكونة من خاتم وسلسلة وأقراط طويلة، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود.

-إنجي المقدم:

كما ظهرت الفنانة إنجي المقدم بتيشرت باللون الأبيض وبنطلون جينيز غامق وجاكيت جلد باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللوني الأخضر والأبيض والأسود وحذاء ونظارة شمس باللون الأسود، وذلك خلال صورة نشرتها بـ"إنستجرام".

-أماني كمال:

أما الفنانة أماني كمال فارتدت في صورة نشرتها بـ"إنستجرام"، توب باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأزرق وبليزر باللون الأوف وايت، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلا.

- هنا الزاهد:

وارتدت الفنانة هنا الزاهد توب كت باللون الأبيض مع بنطلون جينيز فاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت خصلات شعرها الكيرلي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود وحذاء باللون الأبيض، وذلك خلال ظهورها عبر "إنستجرام".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

شبكة عيون الإخبارية