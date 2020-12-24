أخبار عاجلة

مناقشة مجموعة ملفات محورية ومبادرات نوعية في لقاء "المداح" بـ"تنسيقي حجاج الداخل" -
بعد 9 أشهر من دفنها.. "واتساب" يكشف سر قاتل عشيقته بالدقهلية -
"كفاءة": تقليل الاستهلاك في الثلاجات يبدأ من هذه "الوصايا" -
"شودة" و"نكد" تحقِّقان التوقيت الأسرع في سباقات الهجن اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز -
تقرير غريب ... هذه استفادة السياحة من كورونا في العالم ولا أحد يعترف -
جامعة شقراء و"الزراعة "توقعان مذكرة للتعاون في مجال التشجير والبيئة -
بالصور.. فِرق "البيئة" تقضي على سرب كبير من الجراد بوادي الفرع -
الحزم يواصل تمسكه بالصدارة.. وصراع الوصافة بين الفيحاء والجبلين -
بحضور جاوز 2000 مشاهد.. "المستهلك" تنظم ملتقى "الخلافات التعاقدية وأثرها على المستهلك" -
الهلال: غياب الكوري " هيون" عن لقاء الشباب.. وسالم في العيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

16 متحدثاً يناقشون "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة" الثلاثاء القادم

Print
16 متحدثاً يناقشون "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة" الثلاثاء القادم 16 متحدثاً يناقشون "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة" الثلاثاء القادم
مؤتمر تنظمه الهيئة العامة للعقار خلال الفترة من 29 - 30 ديسمبر الجاري

16 متحدثاً يناقشون

يشارك 16 متحدثاً من مختلف الجهات المختصة وذات العلاقة بالشأن العقاري الثلاثاء القادم، في مؤتمر "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة"، الذي تنظمه الهيئة العامة للعقار خلال الفترة من 29 - 30 ديسمبر الجاري عبر الشبكة الافتراضية.

وسيناقش المتحدثون في المؤتمر المستجدات التشريعية والتنظيمية العقارية، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة مما يعزز التكامل بين الجهات المختصة وذات العلاقة الأمر الذي سيسهم في تنظيم القطاع العقاري وتطويره، ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه.

يذكر أن الهيئة العامة للعقار خصصت موقعاً إلكترونياً للراغبين في التسجيل من المستثمرين والمطورين العقاريين، وأصحاب المصلحة في الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ومنشآت الوساطة العقارية، ومقدمي الخدمات العقارية، والمهتمين بالشأن العقاري، والمواطنين. وذلك من خلال الرابط:الهيئة العامة للعقار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مناقشة مجموعة ملفات محورية ومبادرات نوعية في لقاء "المداح" بـ"تنسيقي حجاج الداخل"

مناقشة مجموعة ملفات محورية ومبادرات نوعية في لقاء "المداح" بـ"تنسيقي حجاج الداخل"

"كفاءة": تقليل الاستهلاك في الثلاجات يبدأ من هذه "الوصايا"

"كفاءة": تقليل الاستهلاك في الثلاجات يبدأ من هذه "الوصايا"

"شودة" و"نكد" تحقِّقان التوقيت الأسرع في سباقات الهجن اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز

"شودة" و"نكد" تحقِّقان التوقيت الأسرع في سباقات الهجن اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز

تقرير غريب ... هذه استفادة السياحة من كورونا في العالم ولا أحد يعترف

تقرير غريب ... هذه استفادة السياحة من كورونا في العالم ولا أحد يعترف

شبكة عيون الإخبارية