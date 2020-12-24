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بالصور.. "الوادي الخطر" أفضل مواقع التصوير والتسلق بالمملكة

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شق صخري طبيعي نشأ من جريان

بالصور..

هو وادٍ عظيم وشق صخري جاذب للكثير من السياح والزوار بمناظره الطبيعية الخلابة عبر جريان مياهه التي تنساب من بين الصخور وتشكيل المشاهد التي تعطي طابعًا جماليًّا فريدًا من نوعه؛ إنه وادي "لجب" في جازان جنوب يعتبر من المناطق السياحية المميزة، وهو عبارة عن شق صخري طبيعي نشأ من جريان المياه منذ زمن بعيد؛ وفقًا للعربية.

وحول هذا الوادي قال المهتم بالتراث المرشد السياحي وليد العبيدي: إن وادي لجب يعتبر من الأودية شديدة الخطورة؛ وذلك لضيق مجراه والارتفاع الكبير لضفتيه؛ حيث يتراوح ارتفاعهما بين 300 و800 متر، ويبلغ طوله 15 كلم تقريباً، ويمتدّ حتى يصل إلى وادي بيش.

وأضاف العبيدي بقوله: "يمتاز وادي لجب بجوانبه الخضراء التي تغطيها الأشجار والأعشاب، في حين جنبات الوادي الصخري عبارة عن طبقات من الجرانيت والرخام والبازلت والصخور النارية، وما يسمى بصخور (الخورم) التي تشتهر بخلايا النحل.

وتابع: يعد الوادي من أهم المناطق السياحية في السعودية، كما يعتبر من أفضل المواقع بالنسبة لهواة التصوير ومغامرات التسلق؛ حيث تزخر بالمناظر الطبيعية الخلابة ومشاهد جريان المياه وشلالات المياه الساحرة للأبصار، ويمكن الوصول لوادي لجب من خلال (عقبة ضلع) أو طريق (الجوة) مروراً بـ(الفرشة).

بالصور..

بالصور..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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