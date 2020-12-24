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مواد غذائية وبدل واقية.. ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي

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مواد غذائية وبدل واقية.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي مواد غذائية وبدل واقية.. ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي

مصراوي Masrawy

05:27 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من طراز "إليوشن" محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمطهرات والماسكات الطبية والبدل الواقية والمواد الغذائية إلى دولة مالي، وذلك للوقوف بجانب الشعب المالي في مجابهة أزمة انتشار .

وبحسب الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على فيسبوك، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم يد العون للدول الأفريقية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وأقلعت طائرة المساعدات من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار باماكو الدولي وذلك لتفريغ شحنة المساعدات وتسليمها لحكومة دولة مالي.

تأتي تلك المساعدات تأكيداً لدور الرائد تجاه الدول الأفريقية الشقيقة لمساعدتها على تجاوز أزمة كورونا والحد من تداعياتها على شعوب القارة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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