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مصراوي Masrawy

كتب- أشرف جهاد وأحمد جمعة:

قفز المعدل اليومي للإصابات بفيروس كورونا في مصر 249.5% خلال 29 يوما فقط من بدء الموجة الثانية، بينما بلغ معدل الوفيات اليومي أمس الأربعاء 3.5 ضعف وفيات اليوم الأول في الموجة الثانية.

كان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أعلن بدء الموجة الثانية في مصر يوم الخميس 26 نوفمبر، أي منذ 29 يوما فقط.

وفي بداية الموجة الثانية، بلغ معدل الإصابات اليومية 365 حالة إصابة مسجلة، لكنه قفز في اليوم التاسع والعشرين من الموجة ليصبح 911 حالة إصابة مسجلة، وسط تحذيرات مسئولي الحكومة ووزارة الصحة بتجاوز الإصابات اليومية الألف إصابة مسجلة خلال أيام.

واستغرقت الموجة الثانية 29 يوما فقط ليتجاوز معدل الإصابات اليومي الـ900 إصابة يومية، فيما سجلت الموجة الأولى أول معدل إصابات يومية فوق الـ900 بعد 103 أيام من بدئها.

وقفزت الوفيات في اليوم الـ29 من الموجة الثانية إلى 42 حالة وفاة، فيما كانت الوفيات المسجلة في أول أيام الموجة يوم 26 نوفمبر 12 حالة وفاة.

وارتفع معدل التعافي اليومي، خلال الموجة الثانية ليبلغ في يومها الـ29 أمس 398 حالة تعافي، مقابل 98 حالة تعافي في أول أيام الموجة.