ضبط ديلر يروج عقاقير مخدرة بسيارة مستأجرة في مدينة نصر

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على شخص بحوزته كمية من الأقراص المخدرة قبل ترويجها على عملائه في مدينة نصر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط كمية من الأقراص المخدرة، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص- مقيم بالجيزة، حال استقلاله سيارة ملاكي مستأجرة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتفان للاتصال بعملائه واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج .

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.