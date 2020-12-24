"زحمة نهاية الأسبوع".. خريطة الكثافات المرورية في محاور القاهرة والجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

سجلت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي، كثافات متوسطة في عدد من المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة خلال الذروة المسائية، اليوم الخميس.

البداية من الطريق الدائري الذي شهد تكدسا مروريا من المقطم للوصلة ومن نزلة الطريق الصحراوي للوصلة أيضا.

الزحام المروري أعلى الدائري شمل القادم من نفق السلام اتجاه الطريق الزراعي.

محور 26 يوليو سجل زحاما للقادم من الطريق الدائري إلى كوبري 15 مايو والعكس.

تباطؤ في حركة السيارات بكورنيش النيل بمحيط أركاديا مول اتجاه كوبري 15 مايو، وكورنيش المعادي في الاتجاهين ومنطقة جاردن سيتي اتجاه حلوان.

وسجلت غرفة العمليات كثافات متحركة بطريق صلاح سالم من كوبري أكتوبر اتجاه نفق الأزهر وطريق الأوتوستراد من القلعة للدائري.

أمام عن الحالة المرورية أعلى الكباري الواصلة بين محافظتي القاهرة والجيزة، يُنصح بالابتعاد عن كوبري أكتوبر لوجود تكدس مروري من مطلع صلاح سالم اتجاه المهندسين.

كورنيش العجوزة سجل زحاما بدءا من كوبري 15 مايو اتجاه الطريق الدائري، إضافة إلى تباطؤ في حركة السيارات بشارعي الجامعة وفيصل بمحافظة الجيزة وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة.