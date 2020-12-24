محافظ سوهاج: إغلاق قاعات الأفراح ودور المناسبات لمواجهة كورونا

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، قرارًا بغلق قاعات الأفراح ودور المناسبات بجميع أنواعها، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونص القرار الذى حمل رقم 532 لسنة 2020 على إغلاق قاعات الأفراح، ودور المناسبات بجميع أنواعها بنطاق المحافظة، مع منع إقامة أي سرادقات وتجمعات لجميع المناسبات، وذلك اعتبارًا من صباح غدًا الجمعة الموافق 25 من شهر ديسمبر الجاري.

وأشار "الفقي" إلى أن القرار جاء تنفيذًا لتوصيات اللجنة العليا المشكلة بالقرار 140 لسنة 2020، والخاصة بوضع الخطط والآليات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بالمحافظة، حرصًا على الصالح العام.‎