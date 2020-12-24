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غدا.. للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5422 راكبا

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غدا.. مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5422 راكبا غدا.. للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5422 راكبا

مصراوي Masrawy

05:19 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة للطيران غدا الجمعة، رحلاتها إلى 58 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 5422 راكبا، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من: (دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، كازابلانكا، تونس، بغداد، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، ميلانو، چنيف، امستردام، كوبنهاجن، روما، ميونخ، نيويورك، أثينا، چوبا، فيينا، فرانكفورت، البحرين، عمان، نيروبي، أديس أبابا، اربيل).

كما تسير 15 رحلة داخلية إلى كل من: (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5422 راكبا.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​

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