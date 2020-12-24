من إجمالي 284.. 230 نائبا بنظام القوائم يستخرجون كارنيهات البرلمان القادم

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أنهى 230 نائبا من إجمالي 284 نائبا ممثلين عن القوائم الأربع لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة إجراءات استخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب.

وأنهى في اليوم الأول 75 نائبا عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم واستلام أوراق العضوية من إجمالي 100 نائب، واليوم الثاني أنهى 90 نائبا عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم في البرلمان من إجمالي 100 نائب، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتي وسط وشمال الدلتا أنهى 65 نائبا أوراقهم من إجمالي 85 نائبا.

وتوافد نواب القائمة الوطنية عن شرق وغرب الدلتا لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية وتضم القائمة 84 نائبا حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية.

يأتي ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة يتبعها المجلس لمواجهة فيروس كورونا.

وشهد البهو الفرعوني المخصص لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية حالة من الود جمعت الأمين العام للنواب محمود فوزي والنواب الحاليين لبرلمان 2015، والفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان 2021

يذكر أن المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب سبق وأعلن عن جدول استقبال المنتخبين القائمة والفردي، بحيث يتم استقبال الأعضاء المنتخبين بنظام القائمة على 3 أيام، تبدأ الثلاثاء 22 ديسمبر باستقبال نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالي 100 نائب، والأربعاء 23 ديسمبر سيشهد استقبال نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد بإجمالي 100 نائب، أما الخميس الموافق 24 ديسمبر مخصص لنواب قائمتي شرق الدلتا وغرب الدلتا بإجمالي 84 نائبا.

أما فيما يخص النواب بنظام الفردي فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من يوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الاثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هي: (بورسعيد، الإسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفرالشيخ)، بإجمالي 108 نواب.​