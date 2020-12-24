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استرداد الآثار المسروقة والمهربة.. وزير السياحة يجري اتصالا هاتفيا بنظيره العراقي

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استرداد الآثار المسروقة والمهربة.. وزير السياحة يجري اتصالا هاتفيا بنظيره العراقي استرداد الآثار المسروقة والمهربة.. وزير السياحة يجري اتصالا هاتفيا بنظيره العراقي

مصراوي Masrawy

05:08 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع الدكتور حسن ناظم وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في المجال السياحي والأثري.

وبحسب بيان اليوم، جاء هذا الاتصال استكمالا للاتصالات الهاتفية التي يجريها وزير السياحة والآثار مع نظرائه من وزراء السياحة بالدول المختلفة.

وناقش الاتصال، تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل السياحي والأثري والاستفادة من خبرات الأثريين والمرممين في البلدين لتبادل الخبرات والتعاون على استرداد الآثار المسروقة والمهربة خارج البلاد بطريقة غير شرعية.

وأعرب العناني، عن ترحيبه بالتعاون مع دولة العراق الشقيقة في مجال السياحة والآثار، مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين، موجها الدعوة لوزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي لزيارة والاستمتاع بمقوماتها السياحية والأثرية الفريدة.

ومن جانبه، أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، على حرص بلاده على التواصل الدائم والتعاون الوثيق مع مصر في مجال السياحة والآثار.

وفي نهاية الاتصال، أعرب كلا الوزيرين عن تمنياتهم أن ينتهي هذا العام بنهاية سعيدة على العالم أجمع.​

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