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أمطار لمدة 5 أيام تشمل القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس والظواهر الجوية حتى الأربعاء

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أمطار لمدة 5 أيام تشمل القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس والظواهر الجوية حتى الأربعاء أمطار لمدة 5 أيام تشمل القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس والظواهر الجوية حتى الأربعاء

مصراوي Masrawy

04:50 م الخميس 24 ديسمبر 2020


كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار والظواهر الجوية خلال الفترة من غد الجمعة حتى الأربعاء المقبل، والتي جاءت على النحو التالي:

الجمعة
أمطار 30% تقريباً على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.
أمطار 20% تقريباً على مناطق شمال الصعيد على فترات متقطعة.
شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والقناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

السبت
أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
أمطار خفيفة 20% على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.
شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والقناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحد
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والقناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الإثنين
أمطار خفيفة 30% تقريباً على مناطق حلايب وشلاتين.
شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والقناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء
أمطار خفيفة 30% تقريبا على مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر.
شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والقناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء
شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والقناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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