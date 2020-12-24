الاتصالات: قطاع التكنولوجيا الأعلى نموا العام المالي الماضي بنسبة 15.2% رغم كورونا

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مصراوي Masrawy

كتب – علاء حجاج:

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن القطاع حقق ناتجًا محليًا يقدر بنحو 108 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل نحو 93.5 مليار جنيه فى عام 2018-2019، بمعدل نمو بلغ 15.2% ليكون أعلى قطاعات الدولة نمواً رغم جائحة كورونا.

وأضافت الوزارة، أن إجمالي الاستثمارات المنفذة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ 48.1 مليار جنيه خلال عام 2019/2020 مقابل 35.4 مليار جنيه فى عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 35%.

وبلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 4.4% خلال عام 2019/2020 مقابل 3.8% في عام 2018/2019، بحسب البيان.

قدرت حجم صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات لعام 2020 بنحو 4.1 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار لعام 2019 بزيادة 13%

وأشارت الوزارة إلى تأسيس 1336 شركة جديدة خلال العام المالي 2019/2020، وبلغت رؤوس أموال الشركات الجديدة 1.34 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.

وأضافت الوزارة، أن متوسط قيمة مؤشر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات فى البورصة المصرية فى الفترة من يناير-نوفمبر من عام 2020 بلغ حوالى 1040 نقطة مقارنة بـ 954 نقطة خلال نفس الفترة من عام 2019.