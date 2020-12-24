ضبط مصنعين بداخلهما 268 طن أسمده وأعلاف مغشوشة في المنوفية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهودها عن ضبط "مصنعين، متجر أعلاف" بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن المنوفية بمضبوطات بلغت 38 طن أعلاف حيوانية – 230 طن أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة مجهولة المصدر وبدون بيانات وبدون ترخيص بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.

وضبطت الحملات 14 قضية "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية وسيارة بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية بمضبوطات بلغت 8,250 طن منتج نهائي لأعلاف حيوانية مجهولة المصدر وبدون بيانات، مصنع عشوائي لإنتاج زيت الطعام بنطاق "مديرية أمن المنوفية" بمضبوطات بلغت 32 طن زيوت طعام "مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية".

التفتيش البيئي: ضبط 10 منشآت صناعية بدون "سجل بيئي – ترخيص مزاولة نشاط" بنطاق مديرية أمن القاهرة.

كما تم ضبط 22 سيارة بنطاق مديرية أمن القليوبية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات انبعاث أدخنة كثيفة قضيتين زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانوناً بنطاق المنطقة المركزية.

وفى مجال حماية الثروة السمكية: ضبط 64 قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، 10 وحدات نهرية مخالفة بنطاق المنطقة المركزية، 10 قضايا تلوث نهر النيل والمجاري المائية بنطاق المنطقة المركزية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.