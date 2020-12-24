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أبرزها 27 طن دواجن ولحوم.. شرطة تضبط 1571 قضية متنوعة

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أبرزها 27 طن دواجن ولحوم.. شرطة التموين تضبط 1571 قضية متنوعة أبرزها 27 طن دواجن ولحوم.. شرطة تضبط 1571 قضية متنوعة

مصراوي Masrawy

04:24 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1571) قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط (المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية) بمحافظة المنوفية، بحوزته (19طن "مفروم دواجن – مصنعات لحوم") معبأة داخل عبوات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات (مالك مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص") بمحافظة كفر الشيخ، بحوزته (4,5 طن طيور "دواجن - سمان") معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية بدون إشراف بيطري ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ونجحت الحملات في ضبط (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة كفر الشيخ، بحوزته (2,32 طن " مصنعات لحوم") غير صالحة للاستهلاك لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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