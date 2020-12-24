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مشاجرة تقود لضبط عصابة الآثار المزيفة بمصر الجديدة

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مشاجرة تقود لضبط عصابة الآثار المزيفة بمصر الجديدة مشاجرة تقود لضبط عصابة الآثار المزيفة بمصر الجديدة

مصراوي Masrawy

04:16 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من القبض على 3 أشخاص بحوزتهم تماثيل أثرية مزيفة بعد مشاجرة بينهم بمنطقة الجديدة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة مفاده تلقي بلاغا من الأهالي بمشاجرة بمنطقة منشية البكري دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "ع.ع"، 29 سنة، مراقب نظم، وضُبط بحوزته 3 تماثيل صغيرة الحجم " مقلدين "، "ا.م"، 24 سنة، طالب، طرف ثان "س.ع، 47 سنة، صاحب محل ملابس وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط طرفي المشاجرة.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقر الأول بحيازته للتماثيل المقلدة المضبوطة بحوزته بقصد استخدامها في أعمال النصب على المواطنين ، وأضاف بسابقة تعرفه علي الثاني من خلال موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " وارتباطهما بعلاقة صداقة واتفاقهما على عرض المضبوطات على الثالث لشرائها عقب إيهامه بأثريتها , واتفقا معه على التقابل بمحل الضبط لمعاينة التماثيل, إلا أنه حضر دون المبلغ المالي المتفق عليه ، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالضرب بالأيدي " دون إصابات "
وبمواجهة الثاني والثالث بما جاء بأقوال الأول أيداها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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