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انتحلوا صفة رجال شرطة.. ضبط المتهمين باختطاف مهندس بقصر النيل

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انتحلوا صفة رجال شرطة.. ضبط المتهمين باختطاف مهندس بقصر النيل انتحلوا صفة رجال شرطة.. ضبط المتهمين باختطاف مهندس بقصر النيل

مصراوي Masrawy

04:15 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على عاطلين وسائق انتحلوا صفة رجال شرطة وخطفوا مهندس يمني لسرقته بقصر النيل.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم حسام عشماوي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل مفاده تلقيه بلاغا من اليمني الجنسية س ح ، 43 سنة، مهندس بمركز صيانة سيارات بالمملكة العربية بأنه حال سيره بمنطقة ميدان الجزيرة ـ دائرة القسم تعرف على أحد الأشخاص أدعى أنه يمتلك شقق للإيجار وعرض عليه اصطحابه لمعاينتها وأثناء ذلك فوجئ بآخران يستقلان سيارة أجرة ماركة هيونداي " لم يتمكن من التقاط أرقامها " وقاموا باصطحابه عنوة داخل السيارة وتفتيشه عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة والاستيلاء منه على هاتفه المحمول , ساعة يد ,مبلغ مالي 1200 جنيه ، 100 دولار أمريكي ثم أطلقوا سراحه بمنطقة بولاق الدكرور/ جيزة , ولاذوا بالفرار .

و بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من م ك ، 27 سنة، عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 31667 لسنة 2017م العجوزة/ جيزة " سرقة مسكن "، م ج س ، 26 سنة، عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 14135 لسنة 2018م الأزبكية "نصب" شقيق والده، م س ، 59 سنة، سائق والسابق اتهامه في 4 قضايا أخرهم 5695 لسنة 1991م الجديدة " سرقة متنوعة ".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم السيارة رقم ل ق هـ 435 ماركة هيونداي فيرنا ( أجرة ـ تاكسي) قيادة المتهم الثالث " مستأجرة " , والمستخدمة في ارتكاب الواقعة .

وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " انتحال صفة رجال شرطة " .

وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول وساعة اليد المستولى عليهما، وكذا مبلغ مالي 1000 جنيه " من متحصلات الواقعة "، وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهم بالسرقة .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاري تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من أخرى.

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