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مكتبة الإسكندرية تلغي حفل رأس السنة.. وتعيد التذاكر المباعة

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مكتبة الإسكندرية تلغي حفل رأس السنة.. وتعيد التذاكر المباعة مكتبة الإسكندرية تلغي حفل رأس السنة.. وتعيد التذاكر المباعة

مصراوي Masrawy

04:39 م الخميس 24 ديسمبر 2020

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت إدارة مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، إلغاء حفل رأس السنة لأوركسترا وكورال المكتبة، والذي كان من المقرر إقامته يوم ٣١ ديسمبر الجاري، وذلك نظراً لتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية اليوم، أنه تقرر أن تكون عملية استرداد التذاكر المباعة بدءا من يوم الأحد المقبل وفقا لمواعيد العمل المُعلنة بالمنافذ.

كان وجه مجلس الوزراء بمنع الاحتفالات والتجمعات فى رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة ، وأخطر بذلك جميع الوزارات والجهات المعنية، فى إطار سعى الدولة تجنب الغلق الكامل للمنشآت ومواجهة الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتى تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين.

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مصراوي Masrawy

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