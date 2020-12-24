"تعليم الطائف" تبرم عقد شراكة مع "أركان" للتنمية الأسرية

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ضمن اتفاقيات أخرى مع جهات خدمية بالمحافظة

أبرمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عقود شراكة مع عدد من الجهات الخدمية بالطائف، في إطار التعاون البنّاء والمثمر مع مختلف القطاعات، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وتمثلت عقود الشراكة الجديدة مع جمعية أركان للتوعية والبحث والإنقاذ والزواج والتنمية الأسرية.

وقّع العقد المدير العام لتعليم الطائف طلال اللهييي، ورئيس جمعية أركان محمد الشهري.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التعاون والتكامل بين التعليم والجمعية فيما يخدم المجتمع التعليمي ورفع مستوى الوعي المجتمعي من خلال خدمات البحث والتدريب على الإسعافات الأولية والعناية بجوانب الأمن والسلامة وإدارة الأزمات والكوارث.

كما وقع تعليم الطائف عقد شراكة آخر مع جمعية الزواج والتنمية الأسرية، بحضور المدير العام للتعليم طلال اللهيبي، ورئيس مجلس الجمعية تركي الحميدي.

وتهدف الاتفاقية لتقديم برامج التنمية والاستشارات الأسرية وتقديم الدورات التدريبية في مجال التوجيه والإصلاح الأسري، وتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج، والمشاركة في جوائز الأسر المتميزة وإقامة الندوات والملتقيات ومجالس أولياء الأمور.

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف أن هذه الشراكات الجديدة تأتي امتدادًا للشراكات المجتمعية التي أبرمتها الإدارة مع جهات حكومية وخاصة.

ولفت إلى أهمية الشراكة المجتمعية مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لتقديم خدماتها للجهات، والاستفادة كذلك من خدمات الجهات الأخرى، منوهًا إلى الدور الفاعل والمجتمعي لهذه الجهات، ومؤكدًا حرص تعليم الطائف على تقديم أفضل الخدمات لمنسوبيه ومنسوباته، ومؤملاً أن تحقق هذه الشراكات أهدافها المرسومة.

وقدم "اللهيبي" شكره وتقديره لجمعية الزواج والتنمية الأسرية، ولجمعية أركان للبحث والإنقاذ على جهودهم الحثيثة في هذه الشراكات المجتمعية المثمرة، بإذن الله.

حضر توقيع الشراكات مساعد المدير العام للشؤون المدرسية، ومدير وحدة الشراكات بالإدارة، وأعضاء ممثلي الجانبين.