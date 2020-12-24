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مأساوي .. لحظة مصرع مسنة جرفتها السيول

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فيديو مأساوي .. لحظة مصرع مسنة جرفتها السيول مأساوي .. لحظة مصرع مسنة جرفتها السيول
كانت ترفع يدها ربما ينقذها أحد

فيديو مأساوي .. لحظة مصرع مسنة جرفتها السيول

كشف شريط صادم عن اللحظة المأساوية التي كانت فيها المسنة البرازيلية فاطمة فرينانديز، 61 عامًا، تلح في طلب أي مساعدة ممن حولها، بينما كانت مياه الفيضانات تجرفها بقوة قبل أن تلقى مصرعها غرقًا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم الثلاثاء الماضي في مدينة دوكي دي كاكسياس بولاية ريو دي جانيرو، جنوبي البرازيل.

ويُظهر فيديو التقطه أحد المارة المرأة المسنة، وهي مستلقية على وجهها وتحاول رفع يدها أحيانًا للفت الانتباه فربما ينقذها أحد، وتحاول إبقاء رأسها فوق بينما تجرفها مياه الفيضان بقوة وعنف، نحو منطقة منحدرة حيث ماتت غرقًا بعدها.

كما قتلت العاصفة القوية فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا بعد أن جرفتها الفيضانات.

وقال واشنطن ريس، عمدة المدينة أمس الأربعاء: إن المدينة ستتحمل تكاليف جنازة الضحيتين.

أفاد مسؤولو مجلس مدينة دوكي دي كاكسياس أن العاصفة خلفت 150 شخصًا بلا مأوى ودمرت ثلاثة منازل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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