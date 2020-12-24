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"رويترز": حج 2020  الاستثنائي ضمن أفضل أحداث العام

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نشرت مقطع يوثّق طواف الحجاج حول الكعبة

صُنِّف حج موسم ٢٠٢٠م ضمن أفضل أحداث عام ٢٠٢٠م، وذلك عبر تغريدة بثتها "رويترز الدولية"، من

خلال حسابها الرسمي على "تويتر".

وقالت "رويترز": من أفضل أحداث ٢٠٢٠م: حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الوداع بمكة المكرمة مع حفاظهم على المسافة الآمنة

لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الطواف حول الكعبة".

وتضمنت التغريدة مقطع فيديو قصير يوثق طواف الحجاج حول الكعبة، متبعين الإجراءات الصحية والتنظيمية الصارمة التي طبقت في

الحج الاستثنائي بعام ٢٠٢٠م؛ لحماية حجاج بيت الله الحرام من سعوديين ومقيمين بداخل المملكة والحفاظ على سلامتهم.

جدير بالذكر أن المملكة العربية نجحت في تنظيم موسم حج ٢٠٢٠م بشكل باهر أشاد به العالم أجمع حيث تميز عن غيره من

المواسم السابقة بالإجراءات التنظيمية المشددة والاحترازات الصحية غير الاعتيادية التي طبقتها المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفاظًا على صحة ضيوف الرحمن من خطر تفشي .

وشهد موسم حج عام ٢٠٢٠م منظومة متكاملة من الخدمات التقنية والاشتراطات الوقائية والإجراءات الاحترازية العديدة لضمان تأدية

ضيوف الرحمن حجهم بسلام وأمان، وذلك بالتعاون بين وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية ورئاسة شؤون الحرمين والعديد من الجهات الأخرى العاملة في خدمة ضيوف الرحمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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