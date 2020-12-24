نادي القضاة ينعى المستشار أحمد البكري

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مصراوي Masrawy

كتب- طارق سمير:

صرَّح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بأن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن أصدر بيانًا ينعى فيه المستشار أحمد البكري رئيس الاستئناف.

جاء في البيان: "ينعى مجلس إدارة نادي قضاة مصر ببالغ الأسى والحزن المستشار أحمد البكري رئيس الاستئناف الذي وافته المنية".

وأعرب نادي قضاة مصر عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وذويه وزملائه ومحبيه "داعين الله أن يرزقهم الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته".

وتوفي المستشار أحمد البكري اليوم الخميس، إثر إصابته بفيروس كورونا.