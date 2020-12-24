أخبار عاجلة

"كفاءة": تقليل الاستهلاك في الثلاجات يبدأ من هذه "الوصايا" -
"شودة" و"نكد" تحقِّقان التوقيت الأسرع في سباقات الهجن اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز -
تقرير غريب ... هذه استفادة السياحة من كورونا في العالم ولا أحد يعترف -
جامعة شقراء و"الزراعة "توقعان مذكرة للتعاون في مجال التشجير والبيئة -
بالصور.. فِرق "البيئة" تقضي على سرب كبير من الجراد بوادي الفرع -
الحزم يواصل تمسكه بالصدارة.. وصراع الوصافة بين الفيحاء والجبلين -
بحضور جاوز 2000 مشاهد.. "المستهلك" تنظم ملتقى "الخلافات التعاقدية وأثرها على المستهلك" -
الهلال: غياب الكوري " هيون" عن لقاء الشباب.. وسالم في العيادة -
"طبية مكة" تربط عياداتها الافتراضية تقنياً بنظامها الطبي لخدمة 150 ألف مستفيد -
الكويت: استئناف الرحلات الجوية التجارية وإعادة فتح الحدود السبت المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"النادر" يكرم الفائز بمهرجان الملك عبد العزيز للصقور

Print
في فئة شاهين قرناس الصقار خالد العاكور

كرم رئيس مجلس إدارة مركز النادر للصقور بالمنطقة الغربية خالد بن طعيس القحطاني، المتسابق الحائز على المركز الأول بمهرجان مسابقة الملك عبدالعزيز للصقور في فئة شاهين قرناس الصقار خالد العاكور.

وسبق للقحطاني أن بارك للصقار خالد العاكور بأرض المهرجان بملهم، ووعد بتكريمه دعماً من مركز النادر لصقاقير المنطقة الغربية التي تربطهم علاقة وثيقة بمركز النادر؛ نظير الخدمات الكبيرة التي يقدمها المركز لخدمة الصقاقير بالمنطقة، والتي ساهمت بتهيئة المناخ المناسب للصقاقير.

وقدم العاكور شكره لأعضاء مركز النادر كافة ولرئيس مجلس إدارته خالد بن طعيس، على كل ما يقدمونه من دعم متواصل لصقاقير المنطقة الغربية عبر المركز القائم بمجهودات شخصية حفزت، وساهمت بتحقيق الكثير لصقاقير المنطقة.

وعلق العاكور على أولويته بتحقيق جائزة مهرجان الملك عبدالعزيز بالفخر والاعتزاز؛ كونها تحمل اسم المؤسس طيب الله ثراه، وبأنها حافز له ولجميع صقاقير المنطقة الغربية لتبادل الخبرات عبر منصة النادر الشهرية التي تسهم بتثقيف الصقار بكل جديد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"كفاءة": تقليل الاستهلاك في الثلاجات يبدأ من هذه "الوصايا"

"كفاءة": تقليل الاستهلاك في الثلاجات يبدأ من هذه "الوصايا"

"شودة" و"نكد" تحقِّقان التوقيت الأسرع في سباقات الهجن اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز

"شودة" و"نكد" تحقِّقان التوقيت الأسرع في سباقات الهجن اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز

تقرير غريب ... هذه استفادة السياحة من كورونا في العالم ولا أحد يعترف

تقرير غريب ... هذه استفادة السياحة من كورونا في العالم ولا أحد يعترف

جامعة شقراء و"الزراعة "توقعان مذكرة للتعاون في مجال التشجير والبيئة

جامعة شقراء و"الزراعة "توقعان مذكرة للتعاون في مجال التشجير والبيئة

شبكة عيون الإخبارية