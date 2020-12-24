81 ألف مراجع العيادات العامة لـ114 مركزًا بصحة الطائف

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وما يزيد على 4 آلاف للأمراض المزمنة.. خلال الشهر الماضي

بلغ عدد مراجعي العيادات العامة في المراكز الصحية التابعة لصحة الطائف، والتي يبلغ عددها 114 مركزًا صحيًّا، 81467 مراجعًا، خلال الشهر الماضي.

وبلغ عدد مراجعي عيادات الأمراض المزمنة 4104 مراجعين، كما بلغ عدد مراجعي عيادات الأسنان 12655 مراجعًا، فيما استقبلت عيادات الطفل السليم 14610 مراجعين، وبلغ عدد المراجعات لعيادات الحوامل 744 مراجعة.

وخلال الفترة نفسها جرى تطعيم 3048 طفلًا، كما بلغ عدد مراجعي قسم الضماد والحقن 22345 مراجعًا و2600 مراجع لأقسام المختبر، بينما بلغ عدد المستفيدين من أقسام الأشعة 1300 مراجع.

وأوضحت "صحة الطائف" أن 14 مركزًا صحيًّا، حصلت على شهادة اعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، مشيرةً إلى أن أربعة مراكز صحية تعمل بنظام الرعاية الممتدة، وثلاثة أخرى، على مدار الساعة لاستقبال الحالات الصحية الباردة، لتخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات العامة في المحافظة.