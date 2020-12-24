شرطة مكة تضبط عدة مخالفات للائحة الحد من التجمعات وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية

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خلال جولاتها الميدانية لمتابعة التزام المواطنين والمقيمين بتطبيقها

ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة خلال الأسبوع المنصرم، عددًا من المخالفات للائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة.

وتتابع شرطة منطقة مكة المكرمة خلال جولاتها الميدانية التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا