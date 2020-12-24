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"موارد الرياض" تحرر 67 إنذارًا.. وضبط 5 وافدات مخالفات

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"موارد الرياض" تحرر 67 إنذارًا.. وضبط 5 وافدات مخالفات "موارد الرياض" تحرر 67 إنذارًا.. وضبط 5 وافدات مخالفات
خلال حملة شملت أكثر من 500 جولة ميدانية

أسفرت حملة مفتشي ومفتشات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء أمس الأربعاء، على المنشآت التجارية في العاصمة الرياض؛ عن إجراء أكثر من 500 جولة ميدانية، وتحرير 67 مخالفة وإنذارًا.

منها ضبط خمس وافدات في وظائف مقصورة على السعوديات، إحداهن تحمل شهادة صحية باسم مواطنة سعودية.

ويهدف فرع الوزارة من خلال تنفيذ مثل هذه الجولات المفاجئة والحملات المجدولة إلى متابعة مدى التزام أصحاب المحلات والمنشآت بقرارات التوطين والتأنيث وتنظيم بيئة العمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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