اليوم.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض الكتاب بجامعة أسوان

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مصراوي Masrawy

أسوان– إيهاب عمران:

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اليوم الخميس، معرض الكتاب بأسوان، والذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، في الفترة من ٢٤ حتى ٣١ ديسمبر، بكلية الزراعة جامعة أسوان.

وقال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إن المعرض يقام تحت شعار القراءة للجميع، على مساحة ٢٥٠ متر مربع، بمشاركة ٢٠ ناشرًا منهم "دار الكتب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي للترجمة، صندوق التنمية الثقافية، أكاديمية الفنون، دار المعارف"، كما تشارك مؤسسة الأهرام، ودور النشر الخاصة ومنها دار الشروق، المصرية اللبنانية، بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية.

وأضاف غلاب أن المعرض يستقبل رواده من العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساًء، مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.