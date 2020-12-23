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البريكان يعوض غياب "حمدالله" .. النصر يستعد لضمك

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في مباراته الأولى على ملعبه "مرسول بارك"

البريكان يعوض غياب

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تحضيراته لمواجهة نظيره ضمك، السبت المقبل ،على ملعبه "مرسول بارك - جامعة الملك سعود" في افتتاح الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ميدانيًا، أدى اللاعبون الذي شاركوا في الفوز على الباطن الجولة الماضية تمارين استرجاعية، بينما اشتمل المران على تمارين لياقية متنوعة لبقية لاعبي الفريق بدأت بصالة الحديد، وركز الجهاز الفني على تطبيق عددٍ من الجمل الفنية والتكتيكية من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعات.
وبدأ من خلال التدريبات الجماعية جاهزية فراس البريكان مهاجم الفريق لتعويض غياب المغربي عبدالرزاق حمدالله المُصاب خلال مواجهة ضمك المقبلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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