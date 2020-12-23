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البرتغال: لن ننقل سفارتنا إلى القدس إلا عندما تكون عاصمة لإسرائيل وفلسطين

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البرتغال: لن ننقل سفارتنا إلى القدس إلا عندما تكون عاصمة لإسرائيل وفلسطين البرتغال: لن ننقل سفارتنا إلى القدس إلا عندما تكون عاصمة لإسرائيل وفلسطين

مصراوي Masrawy

11:07 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

وكالات

أكد وزير الخارجية البرتغالي، سانتوس سيلفا، أن بلاده لن تنقل سفارتها إلى القدس، إلا عندما تكون المدينة عاصمة لكل من دولة إسرائيل ودولة فلسطين، حسبما نقلت " اليوم".

وشدد سيلفا، في تصريحات لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، على أن البرتغال ليست لديها خطط لاتباع الولايات المتحدة في هذه القضية، مشيرا إلى أن بلاده ستفكر بهذه الخطوة، في "اليوم الذي يمكنه فيه فتح سفارتين في القدس، سفارة البرتغال في إسرائيل، وسفارة البرتغال في فلسطين".

وحول ما إذا كان يعتبر أن المكان الذي جلس فيه جزءا من إسرائيل، حيث كان في فندق "الملك داوود" في القدس، الواقع في الجزء الغربي من المدينة، قال وزير الخارجية البرتغالي: "أعتقد أنها مسألة حقيقة".

في حين أنه علق عما إذا كان يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل بالقول: "أنت تعلم أن السفارة البرتغالية في تل أبيب"

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