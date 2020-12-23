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وفاة 8 من مصابي في كفر الشيخ

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وفاة 8 من مصابي فيروس كورونا في كفر الشيخ وفاة 8 من مصابي في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

11:29 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وفاة 8 من مصابي المستجد، وذلك أثناء تلقيهم العلاج بـ4 مستشفيات جرى احتجازهم فيهم، عقب ثبوت نتائج تحاليلهم المعملية إيجابية إصابتهم بالفيروس.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن مستشفى بلطيم للعزل الصحي سجل حالتي وفاة، وسيدي غازي المركزي، 3 وفيات، ومطوبس المركزي، ودسوق العام، وصدر كفر الشيخ، 3 حالات بواقع حالة في كل مستشفى منهم.

وكانت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، سجلت اليوم الأربعاء، إصابة 14 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق نتائج التحاليل المعملية الخاصة بفحص مصابي كورونا التي أثبتت إصابتهم بالفيروس.

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مصراوي Masrawy

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