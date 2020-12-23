أخبار عاجلة

تركيب تانك أكسجين إضافي لمستشفى العزل بالباجور مطلع الأسبوع المقبل -
طابق كامل لعزل الأطفال المصابين بكورونا في مستشفى التخصصي ببنها -
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور -
محافظة بني سويف يكرّم الفائزة بجائزة "فيزيكس ورلد 2020" -
موسكو: اللقاح المشترك "سبوتنيك في" وآسترازينكا سيعطي مناعة من كورونا لعامين -
"رنية" تُودّع بطلاً دافع عن وطنه بالحد الجنوبي.. وجموع غفيرة تُشيّعه -
وزير الرياضة يلتقي سفير المملكة المغربية لدى المملكة.. "عن بعد" -
إنشاء كلية لتكنولوجيا علوم الغذاء والتغذية بجامعة دمياط -
مطرانية بورسعيد: إلغاء احتفالات رأس السنة واقتصار قداس عيد الميلاد على الكهنة -
نقيب الأشراف: دار الإفتاء تقدم نموذجًا حديثًا في الدعوة تتماشى مع متطلبات العصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الزعاق" يستعرض تاريخ خط "التابلاين": تشكلت بسببه 5 مدن لم تكن على الخريطة

Print
"الزعاق" يستعرض تاريخ خط "التابلاين": تشكلت بسببه 5 مدن لم تكن على الخريطة "الزعاق" يستعرض تاريخ خط "التابلاين": تشكلت بسببه 5 مدن لم تكن على الخريطة
يعد الأنبوب الأطول بالعالم .. وتم إدراجه كأول موقع تراث صناعي يسجل رسميًا بالمملكة

استعرض الفلكي الدكتور "خالد الزعاق" تاريخ ومراحل نشأة خط نقل أنابيب النفط القديم "التابلاين" في مقطع نشره على حسابه في "تويتر" من أحد مواقع الخط، وعنونه بـ"حكاية خط التابلاين العظيمة".

وفي التفاصيل، قال الزعاق:"خط التابلاين أقدم تراثي في المملكة، وهو الأنبوب الأطول على مستوى العالم، ويبلغ طوله 1464 كلم، وأنشئ قبل أكثر من 70 سنة، حيث أمر بإنشائه الملك عبدالعزيز الله يرحمه عام 1367هـ، 1948م".

وأكمل: "يمتد شمال ، من جنوب شرق محافظة حفر الباطن وبالتحديد من محافظة القيصومة حتى ميناء صيدا في لبنان".

وتابع: الغرض من إنشاء هذا الأنبوب النفطي؛ هو نقل النفط من السعودية إلى دول أوروبا وأمريكا؛ مشيرًا إلى أن السفن التي تحمل النفط من الخليج العربي وصولاً إلى البحر الأحمر المتوسط كانت تقطع مسافة 7 آلاف كلم تقريبًا، وهذا الأنبوب اختصر المسافة إلى 1664 كلم.

وأوضح أنه بسبب هذا الأنبوب "التابلاين"، تشكّلت خمس مدن لم يكن لها اسم على الخريطة، وهي: النعيرية، القيصومة، رفحاء، عرعر، وطريف.

وقال: هذا الأنبوب النفطي يُصدّر 30 % من النفط الخام؛ مضيفًا أنه اشتغل لمدة 17 سنة، وتوقف في عام 1386هـ، 1967م إبان احتلال الجولان.

واختتم : أنه عَمِلَ على إنشاء هذا الخط 16 ألف موظف، واستُخدِم فيه أكثر من 3 آلاف معدة، كما اُستخدِم فيه أكثر من 350 ألف طن من الحديد.

يُشار إلى أن "هيئة التراث" أعلنت الأسبوع الماضي عن إدراج خط أنابيب نقل النفط القديم "التابلاين" في سجل التراث الصناعي الوطني؛ كأول موقع تراث صناعي يسجل رسميًا في المملكة العربية السعودية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
3 ملايين جرعة من "لقاح فايزر" ستحصل عليها السعودية بنهاية مايو 2021

3 ملايين جرعة من "لقاح فايزر" ستحصل عليها السعودية بنهاية مايو 2021

"حماية المستهلك" السعودية تناقش الخلافات التعاقدية وآثارها

"حماية المستهلك" السعودية تناقش الخلافات التعاقدية وآثارها

مجلس الغرف وهيئة تنمية الصادرات يوقعان مذكرة لتشجيع المنتجات السعودية دولياً

مجلس الغرف وهيئة تنمية الصادرات يوقعان مذكرة لتشجيع المنتجات السعودية دولياً

السعودية: انتزاع 1352 لغمًا حوثيًا في اليمن خلال أسبوع

السعودية: انتزاع 1352 لغمًا حوثيًا في اليمن خلال أسبوع

شبكة عيون الإخبارية