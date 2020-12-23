"الزعاق" يستعرض تاريخ خط "التابلاين": تشكلت بسببه 5 مدن لم تكن على الخريطة

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يعد الأنبوب الأطول بالعالم .. وتم إدراجه كأول موقع تراث صناعي يسجل رسميًا بالمملكة

استعرض الفلكي الدكتور "خالد الزعاق" تاريخ ومراحل نشأة خط نقل أنابيب النفط القديم "التابلاين" في مقطع نشره على حسابه في "تويتر" من أحد مواقع الخط، وعنونه بـ"حكاية خط التابلاين العظيمة".

وفي التفاصيل، قال الزعاق:"خط التابلاين أقدم اقتصاد تراثي في المملكة، وهو الأنبوب الأطول على مستوى العالم، ويبلغ طوله 1464 كلم، وأنشئ قبل أكثر من 70 سنة، حيث أمر بإنشائه الملك عبدالعزيز الله يرحمه عام 1367هـ، 1948م".

وأكمل: "يمتد شمال السعودية، من جنوب شرق محافظة حفر الباطن وبالتحديد من محافظة القيصومة حتى ميناء صيدا في لبنان".

وتابع: الغرض من إنشاء هذا الأنبوب النفطي؛ هو نقل النفط من السعودية إلى دول أوروبا وأمريكا؛ مشيرًا إلى أن السفن التي تحمل النفط من الخليج العربي وصولاً إلى البحر الأحمر المتوسط كانت تقطع مسافة 7 آلاف كلم تقريبًا، وهذا الأنبوب اختصر المسافة إلى 1664 كلم.

وأوضح أنه بسبب هذا الأنبوب "التابلاين"، تشكّلت خمس مدن لم يكن لها اسم على الخريطة، وهي: النعيرية، القيصومة، رفحاء، عرعر، وطريف.

وقال: هذا الأنبوب النفطي يُصدّر 30 % من النفط الخام؛ مضيفًا أنه اشتغل لمدة 17 سنة، وتوقف في عام 1386هـ، 1967م إبان احتلال الجولان.

واختتم : أنه عَمِلَ على إنشاء هذا الخط 16 ألف موظف، واستُخدِم فيه أكثر من 3 آلاف معدة، كما اُستخدِم فيه أكثر من 350 ألف طن من الحديد.

يُشار إلى أن "هيئة التراث" أعلنت الأسبوع الماضي عن إدراج خط أنابيب نقل النفط القديم "التابلاين" في سجل التراث الصناعي الوطني؛ كأول موقع تراث صناعي يسجل رسميًا في المملكة العربية السعودية.