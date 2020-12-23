أخبار عاجلة

تركيب تانك أكسجين إضافي لمستشفى العزل بالباجور مطلع الأسبوع المقبل -
طابق كامل لعزل الأطفال المصابين بكورونا في مستشفى التخصصي ببنها -
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور -
محافظة بني سويف يكرّم الفائزة بجائزة "فيزيكس ورلد 2020" -
موسكو: اللقاح المشترك "سبوتنيك في" وآسترازينكا سيعطي مناعة من كورونا لعامين -
"رنية" تُودّع بطلاً دافع عن وطنه بالحد الجنوبي.. وجموع غفيرة تُشيّعه -
وزير الرياضة يلتقي سفير المملكة المغربية لدى المملكة.. "عن بعد" -
إنشاء كلية لتكنولوجيا علوم الغذاء والتغذية بجامعة دمياط -
مطرانية بورسعيد: إلغاء احتفالات رأس السنة واقتصار قداس عيد الميلاد على الكهنة -
نقيب الأشراف: دار الإفتاء تقدم نموذجًا حديثًا في الدعوة تتماشى مع متطلبات العصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"تضامن بني سويف" تعلن إقامة مشروع تربية أغنام ومساعدة شهرية لـ"سيدة المطر"

Print
"تضامن بني سويف" تعلن إقامة مشروع تربية أغنام ومساعدة شهرية لـ"سيدة المطر" "تضامن بني سويف" تعلن إقامة مشروع تربية أغنام ومساعدة شهرية لـ"سيدة المطر"

مصراوي Masrawy

11:12 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلنت إحسان أبو زيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، أنه جرى مساء اليوم الأربعاء، متابعة مشروع تربية الأغنام، الذي جرى إقامته بالتعاون مع جمعية تنمية المشروعات الصغيرة، لسيدة المطر نعمات عبدالحميد، لمساعدتها على الظروف المعيشية، بناءًا على رغبتها.

وأشارت إلى أنه جار تشطيب غرفتها بمنزل العائلة بقرية الكنيسة التابعة لمركز الفشن، فضلًا عن إقامة صبة خرسانية لدور ملحق من أجل نجلها، بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وأضافت أنه سيجري صرف مساعدة شهريًا للزوج قدرها 600 جنيه، وللزوجة 500 جنيه كإعانة شهرية ومساعدة عاجلة للأسرة، فضلًا عن تلبية كافة احتياجاتهم المعيشية، بناءًا على توجيهات الوزارة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

شبكة عيون الإخبارية