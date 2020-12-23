"تضامن بني سويف" تعلن إقامة مشروع تربية أغنام ومساعدة شهرية لـ"سيدة المطر"

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بني سويف-حمدي سليمان:

أعلنت إحسان أبو زيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، أنه جرى مساء اليوم الأربعاء، متابعة مشروع تربية الأغنام، الذي جرى إقامته بالتعاون مع جمعية تنمية المشروعات الصغيرة، لسيدة المطر نعمات عبدالحميد، لمساعدتها على الظروف المعيشية، بناءًا على رغبتها.

وأشارت إلى أنه جار تشطيب غرفتها بمنزل العائلة بقرية الكنيسة التابعة لمركز الفشن، فضلًا عن إقامة صبة خرسانية لدور ملحق من أجل نجلها، بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وأضافت أنه سيجري صرف مساعدة شهريًا للزوج قدرها 600 جنيه، وللزوجة 500 جنيه كإعانة شهرية ومساعدة عاجلة للأسرة، فضلًا عن تلبية كافة احتياجاتهم المعيشية، بناءًا على توجيهات الوزارة.