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إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بـ"لوري" في المنيا

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إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بـ"لوري" في المنيا إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بـ"لوري" في المنيا

مصراوي Masrawy

11:00 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

المنيا - محمد النادي:

أُصيب 11 شخصًا بينهم رجال أمن، مساء اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارة شرطة "لوري"، وميكروباص "أجرة"، بالطريق الصحراوي الشرقي داخل زمام مركز المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بتصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي، أسفر عن عدد من الجرحى والمصابين.

انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف والحماية المدنية، إلى مكان الحادث، وتبيّن إصابة 11 شخصًا بينهم أفراد شرطة، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخرى شرطة "لوري".

حُرر عن الحادث المحضر اللازم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وانتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لرفع آثاره وتسيير الحركة بالطريق ومعرفة الأسباب.

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