أخبار عاجلة

تركيب تانك أكسجين إضافي لمستشفى العزل بالباجور مطلع الأسبوع المقبل -
طابق كامل لعزل الأطفال المصابين بكورونا في مستشفى التخصصي ببنها -
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور -
محافظة بني سويف يكرّم الفائزة بجائزة "فيزيكس ورلد 2020" -
موسكو: اللقاح المشترك "سبوتنيك في" وآسترازينكا سيعطي مناعة من كورونا لعامين -
"رنية" تُودّع بطلاً دافع عن وطنه بالحد الجنوبي.. وجموع غفيرة تُشيّعه -
وزير الرياضة يلتقي سفير المملكة المغربية لدى المملكة.. "عن بعد" -
إنشاء كلية لتكنولوجيا علوم الغذاء والتغذية بجامعة دمياط -
مطرانية بورسعيد: إلغاء احتفالات رأس السنة واقتصار قداس عيد الميلاد على الكهنة -
نقيب الأشراف: دار الإفتاء تقدم نموذجًا حديثًا في الدعوة تتماشى مع متطلبات العصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

لمواجهة الموجة الثانية.. 14 مستشفى لعزل مصابي كورونا بكفر الشيخ

Print
لمواجهة الموجة الثانية.. 14 مستشفى لعزل مصابي كورونا بكفر الشيخ لمواجهة الموجة الثانية.. 14 مستشفى لعزل مصابي كورونا بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

10:50 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كفر الشيخ - إسلام عمار:

حددت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، المستشفيات التي يجرى العمل فيها بشأن حالات عزل مصابي المستجد، استعدادًا لمواجهة الموجة الثانية من كورونا، نظرًا لتزايد أعداد المصابين بشكل كبير.

وتبين أن المستشفيات التي جرى تحديدها هم كفر الشيخ العام، وحميات كفر الشيخ، والصدر، والعبور للتأمين الصحي، والحامول المركزي، وحميات دسوق، ودسوق العام، وسيدي سالم المركزي، وسيدي غازي المركزي، وفوه للتأمين الصحي، وفوه المركزي، وقلين المركزي، ومطوبس المركزي، وحميات مطوبس.

وكانت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، سجلت اليوم الأربعاء، إصابة 14 شخصًا بفيروس كورونا، وذلك وفق نتائج التحاليل المعملية الخاصة بفحص مصابي كورونا التي أثبتت إصابتهم بالفيروس.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

صحة الدقهلية: خروج 8 متعافين من فيروس كورونا في "عزل تمي الأمديد"

صحة الدقهلية: خروج 8 متعافين من فيروس كورونا في "عزل تمي الأمديد"

شبكة عيون الإخبارية