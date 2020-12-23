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كيف تختارين الشامبو المناسب لشعرك؟

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كيف تختارين الشامبو المناسب لشعرك؟ كيف تختارين الشامبو المناسب لشعرك؟

مصراوي Masrawy

08:00 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020

د ب أ-
قالت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية إن استعمال شامبو خاطىء لا يفي باحتياجات ومتطلبات كل شعر على حدة قد يتسبب في فقدانه للمعانه وبريقه، علاوة على جفاف فروة الرأس.
وأضافت البوابة أن طبيعة الشعر هي التي تحدد نوع الشامبو المناسب؛ فالشعر الخفيف يحتاج إلى شامبو يحتوي على مواد عناية خفيفة مثل خلاصة الخيزران أو حمض السيليسيك؛ حيث تعمل هذه المواد على تقوية الشعر من دون إثقال كاهله.

ويحتاج الشعر الجاف إلى شامبو غني بالمواد المرطبة مثل البانثينول والمواد المقوية والمغذية كالكيراتين وبروفيتامين B5، بينما يحتاج الشعر الدهني إلى شامبو يحتوي على خلاصة نبات القراص، التي تساعد على التخلص من .
أما الشعر الأجعد، الذي يصعب تمشيطه، فيمكن ترويضه باستعمال شامبو يحتوي على بروتين الحليب أو بروتين القمح.
وشددت البوابة على ضرورة شطف الشعر جيدا لمدة لا تقل عن 30 ثانية للتخلص من أية بقايا للشامبو يمكن أن تتسبب في إجهاد الشعر.

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