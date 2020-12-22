أخبار عاجلة

"الزهراني" إلى رئيس رقباء بجوازات الباحة -
رسميًا.. تحديد 5 أماكن للتطعيم ضد كورونا في الدقهلية والفئات الأولى -
صور.. دورة تدريبية لمواجهة إيدز النخيل في الوادي الجديد -
"الموارد البشرية" تبرم مذكرة تفاهم مع "الأمن السيبراني" لحماية مواقعها -
الفيصل: أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة في جدة -
زعم تعيينهم في وظائف حكومية.. ضبط متهم بالنصب على مواطنين بسوهاج -
جامعة أسيوط: تشكيل لجان متابعة لإجراءات مكافحة كورونا وغرامات للمخالفين -
محافظ أسيوط يصدر تعليمات جديدة لمواجهة الموجة الثانية لكورونا -
وكيل صحة الوادي الجديد: تطوير المحارق الطبية بالتعاون مع البنك الدولي -
عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بوتين يوقع على قانون يضمن له الحصانة القانونية مستقبلاً

Print
بوتين يوقع على قانون يضمن له الحصانة القانونية مستقبلاً بوتين يوقع على قانون يضمن له الحصانة القانونية مستقبلاً

مصراوي Masrawy

11:18 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

موسكو - (د ب أ)

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون تم نشره اليوم الثلاثاء، يمنحه حصانة قانونية دائمة.

ويعني التشريع أنه وعائلته في مأمن من الملاحقة القضائية حتى بعد أن يترك منصبه.

وكان القادة الروس سابقا يتمتعون بالحصانة القانونية طوال فترة وجودهم في المنصب فحسب، لكن الحماية تمتد الآن لتشمل أي مخالفات يتم الكشف عنها بعد ترك الرئيس لمنصبه.

ووفقا لبوابة وسائل الإعلام المستقلة "ميدوزا دوت آي أو"، بات الرئيس السابق دميتري ميدفيديف الآن أيضًا يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية.

ويزيد القانون الجديد من تعقيد رفع الحصانة عن الرئيس، مع وجود حواجز أكثر وإجراءات أكثر تعقيدًا. ولن يكون من الممكن رفع الحصانة عن الرئيس إلا إذا تم الاشتباه في ارتكابه جريمة خيانة عظمى أو جريمة خطيرة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

عن طريق الخطأ.. مصرع حداد بـ"طلق خرطوش" فى الدقهلية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية

حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك)

حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك)

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

شبكة عيون الإخبارية