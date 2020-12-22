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المؤبد 3 من المتهمين في قضية الحاجة سعدية و"العمرة المزيفة"

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المؤبد 3 من المتهمين في قضية الحاجة سعدية و"العمرة المزيفة" المؤبد 3 من المتهمين في قضية الحاجة سعدية و"العمرة المزيفة"

مصراوي Masrawy

11:15 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020


الدقهلية - رامي محمود:
قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمد الحنطور، اليوم، بالسجن المؤبد لثلاثة من المتهمين في قضية توريط الحاجة سعدية "ضحية العمرة" بمنحها شنطة داخلها أقراص مخدرة لتوصيلها إلى . كما قضت المحكمة ببراءة ثلاثة آخرين.

تعود أحداث القضية الى عام 2018 بعد قيام أحد الأشخاص من ابناء قريتها قرية درين التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية ويدعى "عبد الله المنزلاوى" ويعمل جزارا، باختيار الحاجة سعدية عبد السلام حماد 75 سنة لأداء مناسك العمرة والتي تبرع بها رجل أعمال، وفاءً لنذره، بعد شفاء ابنه من مرض خطير، حيث يتحمل تكلفة أداء العمرة لـ 10 أشخاص دون تحمل أحد منهم لأى تكاليف مالية مطالباً إياها بضرورة إحضار الأوراق المطلوبة، وجواز سفرها، لإنهاء اجراءات سفرها والحصول على تأشيرة العمرة حيث قام باستغلالها وأعطاها حقيبة مليئة بالحبوب المخدرة دون علمها.

فيما جرى إلقاء القبض على الحاجة سعدية عقب وصولها لمطار ينبع، وبحوزتها كمية الحبوب المخدرة، وكشفت التحريات عقب ذلك بقيام أحد الأشخاص بحملها معها لتوصيلها لأحد الأشخاص وسوف يستلمها منها بالمطار.

وتمكنت مباحث الدقهلية، من إلقاء القبض على المتهم الرئيسى وأحد أفراد العصابة المكونة من خمسة أشخاص، واعترفوا بتفاصيل الواقعة مما دفع السلطات السعودية لإخراج الحاجة سعدية من محبسها بعد إرسال وزارة الخارجية المصرية ملف كامل بالقضية فى إلى سلطات التحقيق السعودية لضم المتهم الرئيسى للقضية.

وروت الحاجة سعدية تفاصيل الواقعة أمام النيابة العامة واتهمت صاحب العمرة المزيفة بأنه من قام بإعطائها حقيبة المخدرات لتسليمها لأحد الاشخاص بالمملكة العربية السعودية دون أن تعلم ما بها وتم القاء القبض عليها داخل الأراضي السعودية بتهمة جلب مخدرات.

وقالت الحاجة سعدية " على الرغم من أن السلطات السعودية كانت تعاملنى بكل أدب واحترام، إلا أننى كنت أشعر بالغربة والتعب وتراب مصر غالى أوى، وأشكر كل من وقف بجوارى فى محنتى، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على وقوفه بجانب أبناء مصر كما أن السلطات فى السعودية، كانت متأكدة بإنى بريئة وأن الحقيبة مدسوسة، وتشعر بأنى مظلومة ولكنهم كانوا ينفذون القانون".

يذكر أن النائب العام السعودى قام بإرسال ملف من القضية وتسليمة القنصل العام بمصر، والذى قام بتسليمة لوزارة العدل وتم وضعه فى القضية.

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