كورونا يصيب 2646 مغربيًا و 1693 لبنانيًا في آخر 24 ساعة

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ليبيا سجلت 506 إصابات جديدة و 410 بالجزائر

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 2646 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 420,648 إصابةً.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 30 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 7030 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 382,925 حالةً.

وفي لبنان، بلغت الإصابات الجديدة 1693 إصابة ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 160979 إصابةً، حيث أوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 115124، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1311 حالة بعد تسجيل 17 حالة وفاة.

وسجلت ليبيا 506 إصابات جديدة بالفيروس، فيما تماثل للشفاء 544 مصابًا ووفاة 16 مصابًا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد إلى 95706 حالات، منها 28 ألفًا و245 نشطة، و 6676 متعافيًا، في حين توفي 1385 شخصًا منذ بدء انتشار الجائحة في مارس الماضي.

وسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية, 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 96069 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت 12 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2687 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد