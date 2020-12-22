إطلالات اليوم.. رضوى الشربيني أنيقة ونورهان بفستان قصير

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مصراوي Masrawy

كتبت-شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- ريهام أمين:

ارتدت الفنانة ريهام أمين سويت شيرت باللوني الأسود والفضي، ونسقت معه بنطلون باللون الأسود، وحذاء باللون البينك، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا، في أحدث صورة لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

-سمية الخشاب:

وظهرت الفنانة سمية الخشاب بتيشرت باللون الأسود وبنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، ونظارة شمس باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا، وذلك خلال ظهورها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

-ميرنا نور الدين:

كما طلت الفنانة ميرنا نور الدين ببلوفر باللون الأسود، مع بنطلون أسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة، في صورة لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

-رضوى الشربيني:

وتألقت الإعلامية رضوى الشربيني ببلوزة باللوني الذهبي والأسود، مزودة بأكمام طويلة، مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها، وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق وخاتم وانسيال، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلة، وذلك عبر صورة نشرتها على "إنستجرام".

- نورهان:

ارتدت الفنانة نورهان فستان قصير باللون البيبي بلو، مزود بأكمام طويلة شفافة، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق وانسيال وخاتم، وتركت شعرها منسدلا، في أحدث صورة لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".