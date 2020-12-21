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كورونا.. لبنان تسجِّل 1182 إصابة والجزائر تسجِّل 456 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

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كورونا.. لبنان تسجِّل 1182 إصابة والجزائر تسجِّل 456 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية كورونا.. لبنان تسجِّل 1182 إصابة والجزائر تسجِّل 456 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية
المغرب سجَّلت 877 إصابة و43 حالة وفاة

كورونا.. لبنان تسجِّل 1182 إصابة والجزائر تسجِّل 456 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

سجَّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية 1182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 159286 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان أمس إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 113948، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1294 حالة بعد تسجيل 13 حالة وفاة.

الجزائر

وسجّلت الجزائر 456 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات فيها 95659 حالة.

وأشارت لجنة رصد ومتابعة الفيروس في البلاد أمس إلى تسجيل تسع حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2675 حالة، فيما تماثل للشفاء 384 مريضًا؛ ليبلغ إجمالي حالات التعافي 63644 حالة.

المغرب

وأعلنت المغرب أنها سجَّلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 877 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في البلاد إلى 418002 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجَّلت 43 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 7000 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 380 ألفًا و134 حالة، مشيرة إلى أن عدد الحالات الخاضعة للعلاج حاليًا بلغ 30 ألفًا و868 حالة.

يُذكر أن المغربية قررت اليوم اتخاذ إجراءات احترازية جديدة للتصدي لفيروس كورونا، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء القادم، ولمدة 3 أسابيع.

وأوضح بيان صادر عن الحكومة أن هذه الإجراءات تتمثل في حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميًّا من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحًا، باستثناء الحالات الخاصة، وإغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحال التجارية الكبرى في الساعة الثامنة مساء، ومنع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة، والإغلاق الكلي للمطاعم طيلة 3 أسابيع بكل من مدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تأتي بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية الداعية إلى تشديد إجراءات حالة الطوارئ الصحية، والاستمرار في التقيد بالتدابير والإجراءات الضرورية للتصدي للفيروس. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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