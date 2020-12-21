"الأرصاد" تنبه 9 مناطق: سحب رعدية وضباب وتدنٍ بمدى الرؤية

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تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات ظهر الثلاثاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية وعسير والباحة وجازان والقصيم ومكة المكرمة والحدود الشمالية والجوف وحائل.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد الباحة أيضًا ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.

وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أضم والطائف والعرضيات وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.

ونبه المركز منطقة الجوف بضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل ، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد القصيم أيضًا ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وضرية وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام وحفر الباطن ورأس تنورة والقطيف، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة جازان ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وصامطة وصبيا وفيفا وهروب ، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.

وفي تنبيه آخر لجازان، ذكر المركز أنها تشهد سحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية، وتشمل الحالة جازان وفرسان، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 11:00 من ظهر الثلاثاء.

وكذلك تشهد منطقة حائل ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.

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