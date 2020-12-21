صحف "بيروفية" تتغنى بهدف "كاريلو" في مرمى "القادسية"

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تغنت عديد من الصحف البيروفية بالهدف الذي سجله اللاعب أندريه كاريلو في مرمى القادسية وهو الهدف الثاني لصالح فريقه في مباراة الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الهلال بالقادسية بفوز الأول بثلاثة أهداف لهدف ليستقر الهلال على قمة جدول المسابقة برصيد 22 نقطة.

صحيفة "rpp" قالت إن اللاعب ساهم بهدف أكثر من رائع في استعادة فريقه لنغمة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين للفريق أمام الوحدة ثم الفتح في مسابقة الكأس.

صحيفة "as" قالت إن اللاعب سجل هدفه العاشر في عامه الذهبي عام 2020 كما ساهم في فوز فريقه بلقب الدوري.

صحيفة "futbolperuano" قالت إن اللاعب استعاد نغمة تسجيل الأهداف من جديد حيث كان حاضراً اليوم في تسجيل هدف وصناعة آخر ساهما في فوز فريقه بثلاثية في الدوري.