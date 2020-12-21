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أهالي دسوق يشيعون جثامين 3 طلاب لقوا مصرعهم في حادث مروع (صور)

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أهالي دسوق يشيعون جثامين 3 طلاب لقوا مصرعهم في حادث مروع (صور) أهالي دسوق يشيعون جثامين 3 طلاب لقوا مصرعهم في حادث مروع (صور)

مصراوي Masrawy

11:17 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كفرالشيخ - إسلام عمار:

شيع المئات من أهالي مدينة دسوق في كفرالشيخ، اليوم الإثنين، جثامين 3 طلاب لقوا مصرعهم في حادث سير مروع، على طريق "الرحمانية - دمنهور"، في محافظة البحيرة.

تقدمت الجنازة أسر الطلاب الثلاثة، عقب استلام جثثهم من مشرحة مستشفى الرحمانية المركزي بمحافظة البحيرة، فيما أدى المشيعون صلاة الجنازة عليهم، وجرى دفنهم بمقابر أسرهم.

كانت غرفة طوارئ الصحة في محافظة البحيرة سجلت استقبال مستشفى الرجمانية المركزي جثث "أحمد.م.ع.ع"، و"زياد.ع.ا"، و"محمد.ع.س.ا"، في الثامنة عشرة من العمر، يقيمون بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، لقوا مصرعهم في انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها أمام محجر الزواوي، على طريق "الرحمانية - دمنهور".

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