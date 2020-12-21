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فرنسا تسجل 354 حالة وفاة و5797 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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فرنسا تسجل 354 حالة وفاة و5797 إصابة جديدة بفيروس كورونا فرنسا تسجل 354 حالة وفاة و5797 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

11:19 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

باريس - (أ ش أ):
سجلت هيئة الصحة العامة الفرنسية ، 354 حالة وفاة و5797 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد -19) على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية ،اليوم الاثنين، نقلا عن بيانات الهيئة، أن إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في فرنسا منذ بداية تفشي الوباء ، ارتفع إلى 60 ألفا و900 حالة، فيما ارتفع العدد التراكمي للإصابات إلى مليونين و479 ألفا و151 إصابة.
وأشارت إلى أن عدد الإصابات المسجلة خلال يوم الاثنين من كل أسبوع يختلف عن العدد الحقيقي، بسبب غلق العديد من المعامل في يوم الأحد أسبوعيا، وبالتالي تُسجل في أيام الاثنين حالات إصابة أقل بشكل ملحوظ من الحالات المسجلة في بقية أيام الأسبوع.

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