أخبار عاجلة

أسعار النفط ترتفع .. وخام برنت عند 51.37 دولارًا للبرميل -
الكويت.. القبض على خلية متطرفة بحوزتها أسلحة وذخائر -
روحاني: لا يمكن الثقة بأمريكا في أي شيء -
خبير فيروسات بريطاني يوضح خطورة السلالة الإفريقية من كورونا -
تركيا توقع عقدا على اقتناء لقاح "فايزر- بيونتيك" ضد كورونا -
خاص| نيابة النقض توصي بقبول طعن بطرس غالي بقضية "تهريب الآثار لإيطاليا" -
انطلاق ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري في نسخته السابعة -
بالصور.. وكيل صحة دمياط يتفقد مستشفيات العزل والطوارئ -
تقنين 2122 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية -
لمنع تجمع الباعة.. غَمر سوق السبت بالمياه في سوهاج- صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إسرائيل تحذر إيران: خطط الرد جاهزة لأي هجوم محتمل

Print
إسرائيل تحذر إيران: خطط الرد جاهزة لأي هجوم محتمل إسرائيل تحذر إيران: خطط الرد جاهزة لأي هجوم محتمل

مصراوي Masrawy

11:16 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

تل ابيب - (د ب ا)
حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي اليوم الاثنين، إيران من مهاجمة إسرائيل، قائلاً إن بلاده سترد بقوة على أي اعتداء.

وقال كوخافي في حفل تكريم الجنود المتميزين "في الآونة الأخيرة، سمعنا تهديدات متزايدة من إيران ضد دولة إسرائيل. إذا نفذت إيران وشركاؤها أعضاء المحور الراديكالي (إيران وسوريا وحزب الله والجماعات الإرهابية الفلسطينية)، سواء في الدائرة الأولى أو الثانية، إجراءات ضد إسرائيل، فسوف يكتشفون أن شراكتهم باهظة الثمن للغاية"، بحسب صحيفة "تايمز أوف اسرائيل.

وأضاف: "سوف يهاجم جيش الدفاع الإسرائيلي بقوة أي شخص يشارك، من قريب أو بعيد، في أنشطة ضد دولة إسرائيل أو أهداف إسرائيلية. أنا أقول هذا بوضوح وأصف الموقف كما هو، لقد تم إعداد وتنفيذ جميع الخطط والاستجابة ".

وهددت إيران بمهاجمة إسرائيل منذ اغتيال كبير العلماء النوويين لديها محسن فخري زاده في أواخر نوفمبر في عملية تم القاء المسؤولية عنها على عاتق إسرائيل.

وتعهد روحاني بالانتقام لمقتل فخري زادة، وقال إن بلاده لن تسمح لإسرائيل بتحديد "وقت أو مكان" أي عمل انتقامي.

ورفضت إسرائيل، التي يُشتبه منذ فترة طويلة في قيامها بقتل علماء نوويين إيرانيين خلال العقد الماضي، التعليق على الهجوم.

وتصر إسرائيل على أن إيران لا تزال متمسكة بطموحها في تطوير أسلحة نووية وترى أنه يشكل تهديدًا لوجودها.

من جانبها تؤكد إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القوى العاملة: استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية لـ 6 عمال مصريين "تنازلات بنكية"

القوى العاملة: استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية لـ 6 عمال مصريين "تنازلات بنكية"

مصرع طالب اصطدمت دراجته النارية بعربة كارو في الدقهلية

مصرع طالب اصطدمت دراجته النارية بعربة كارو في الدقهلية

حبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية

حبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي كورونا بالعبور

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي كورونا بالعبور

شبكة عيون الإخبارية