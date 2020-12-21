إسرائيل تحذر إيران: خطط الرد جاهزة لأي هجوم محتمل

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تل ابيب - (د ب ا)

حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي اليوم الاثنين، إيران من مهاجمة إسرائيل، قائلاً إن بلاده سترد بقوة على أي اعتداء.

وقال كوخافي في حفل تكريم الجنود المتميزين "في الآونة الأخيرة، سمعنا تهديدات متزايدة من إيران ضد دولة إسرائيل. إذا نفذت إيران وشركاؤها أعضاء المحور الراديكالي (إيران وسوريا وحزب الله والجماعات الإرهابية الفلسطينية)، سواء في الدائرة الأولى أو الثانية، إجراءات ضد إسرائيل، فسوف يكتشفون أن شراكتهم باهظة الثمن للغاية"، بحسب صحيفة "تايمز أوف اسرائيل.

وأضاف: "سوف يهاجم جيش الدفاع الإسرائيلي بقوة أي شخص يشارك، من قريب أو بعيد، في أنشطة ضد دولة إسرائيل أو أهداف إسرائيلية. أنا أقول هذا بوضوح وأصف الموقف كما هو، لقد تم إعداد وتنفيذ جميع الخطط والاستجابة ".

وهددت إيران بمهاجمة إسرائيل منذ اغتيال كبير العلماء النوويين لديها محسن فخري زاده في أواخر نوفمبر في عملية تم القاء المسؤولية عنها على عاتق إسرائيل.

وتعهد روحاني بالانتقام لمقتل فخري زادة، وقال إن بلاده لن تسمح لإسرائيل بتحديد "وقت أو مكان" أي عمل انتقامي.

ورفضت إسرائيل، التي يُشتبه منذ فترة طويلة في قيامها بقتل علماء نوويين إيرانيين خلال العقد الماضي، التعليق على الهجوم.

وتصر إسرائيل على أن إيران لا تزال متمسكة بطموحها في تطوير أسلحة نووية وترى أنه يشكل تهديدًا لوجودها.

من جانبها تؤكد إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.