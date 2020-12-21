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وزير الإسكان يتفقد معمل مياه الشرب ومنظومة تدريب العاملين بأسوان (صور)

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وزير الإسكان يتفقد معمل مياه الشرب ومنظومة تدريب العاملين بأسوان (صور) وزير الإسكان يتفقد معمل مياه الشرب ومنظومة تدريب العاملين بأسوان (صور)

مصراوي Masrawy

11:08 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

عقب جولته الموسعة بمدينة أسوان الجديدة، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، لتفقد محطة تنقية مياه جبل شيشة، بطاقة 136 ألف م3 يومياً، وتخدم نحو مليون مواطن، بمحافظة أسوان.

وتجول الجزار ومرافقوه، بمكونات المحطة، واستمع إلى شرح مفصل عن منظومة العمل بالمحطة، واطمأن على جودة المياه المُنتجة، وتابع دفتر العينات، التى يتم أخذها بشكل دورى منتظم، للتأكد من جودة المياه، طبقاً للمواصفات القياسية.

كما تفقد وزير الإسكان، الورشة المركزية للصيانة الميكانيكية بالمحطة، وورشة لف المحركات، والخراطة، والتى تقوم بأعمال لف المحركات، وصيانة المعدات على مستوى جميع المحطات بمحافظة أسوان، وذلك بالمجهود الذاتى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، من أجل إطالة عمر الطلمبات والمحركات، وتقليل النفقات.

وتفقد الوزير، قاعات التدريب بالمحطة، لتدريب العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، واستمع إلى شرح عن منظومة التدريب للعاملين، متوجهاً برسالة شكر وتقدير لجميع العاملين بالشركة للعمل المخلص والدؤوب لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لمواطنى محافظة أسوان، وحثهم على مواصلة بذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.​

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