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وزارة الشؤون البلدية تعلن البدء بتطبيق كود البناء السعودي على جميع المباني السكنية بشكل استرشادي

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وزارة الشؤون البلدية تعلن البدء بتطبيق كود البناء السعودي على جميع المباني السكنية بشكل استرشادي وزارة الشؤون البلدية تعلن البدء بتطبيق كود البناء السعودي على جميع المباني السكنية بشكل استرشادي
مؤكدة أن إلزامية التطبيق تحددها اللجنة الوطنية للكود في وقت لاحق

وزارة الشؤون البلدية تعلن البدء بتطبيق كود البناء السعودي على جميع المباني السكنية بشكل استرشادي

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية بدء تطبيق كود البناء السعودي للمباني السكنية على جميع المباني السكنية بشكل استرشادي، على أن يتم الإعلان عن موعد إلزامية التطبيق من قِبل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في وقت لاحق.

وأشارت الوزارة إلى أن المستفيد غير ملزم في الفترة الحالية بالتعاقد مع مقاول معتمد، أو تأمين ضد العيوب الخفية على المباني السكنية في ظل التطبيق الاسترشادي لكود البناء السكني، لافتة إلى أنه سيتم إصدار رخصة البناء ورفع إشعارات مراحل البناء وإصدار شهادة إشغال المبنى عن طريق منصة بلدي من خلال مكاتب هندسية معتمدة.

وشدّدت الوزارة على أهمية أخذ المعلومات المتعلقة بتطبيق كود البناء السعودي من مصادرها المعتمدة والجهات المختصة، المتمثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.

يُشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أطلقت مؤخرًا خدمات الرخص الإنشائية الموحدة عبر منصة "بلدي"، التي يتم من خلالها تحقيق جميع متطلبات كود البناء السعودي، ومن ضمنها تعاقد المستفيد مع مكتب هندسي مصمم، ومشرف ومقاول بناء معتمد لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتأمين الإلزامي للمباني وفق وثيقة التأمين المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي، التي سيتم تطبيقها وفق مراحل تطبيق كود البناء السعودي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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