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بريطانيا تسجِّل 215 وفاة و 33364 إصابة بفيروس كورونا المستجد

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بريطانيا تسجِّل 215 وفاة و 33364 إصابة بفيروس كورونا المستجد بريطانيا تسجِّل 215 وفاة و 33364 إصابة بفيروس كورونا المستجد

بريطانيا تسجِّل 215 وفاة و 33364 إصابة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت بريطانيا 215 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغ عدد الإصابات 33364 حالة.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مؤتمر صحفي مشترك اليوم أن إجراءات الإغلاق التي أعلنتها مؤخرًا تأتي بهدف السيطرة على الجائحة، ومنع انتشارها، ولاسيما بعد اكتشاف سلالة جديدة ذات معدل انتشار أعلى بنحو 71 في المئة من الفصيل الأول. داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر، والالتزام بالإجراءات الصحية حسب مكان الإقامة.

وأفاد جونسون بأنه ناقش مع نظيره الفرنسي رفع القيود على حركة النقل في معبر القناة الإنجليزية، مبينًا أنه سيعاد فتح المعابر في أقرب وقت بعد إجراء التحضيرات اللازمة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه 40 دولة في أنحاء العالم حظر السفر من وإلى بريطانيا حتى تتجلى الصورة بشأن الفصيل الجديد من الفيروس.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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