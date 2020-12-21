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"ابن رقوش" يقود حملة تفتيش قوامها 13 مفتشًا على سوق شهيرة للجوالات بشمال جدة

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لمتابعة مدى التزام أصحاب المحال والمنشآت بقرارات التوطين

قاد فهد بن رقوش، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، حملة تفتيش مساء اليوم على سوق شهيرة لبيع الجوالات بشمال جدة، رافقه فيها مساعده لقطاع العمل محمد جلال، ومدير التفتيش بالمنطقة سلطان البركاتي؛ وذلك لمتابعة مدى التزام أصحاب المحال والمنشآت بقرارات التوطين، وتنظيم بيئة العمل.

وأسفرت الحملة التي استهدفت قطاع الاتصالات عن إجراء 87 زيارة، ورصد 23 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية، واتخذت الإجراءات النظامية حيالها، وبلغ عدد المحال الملتزمة بالتوطين (22) محلاً، وعدد المحال المغلقة (13) محلاً، وعدد المفتشين المشاركين (13) مفتشًا.

وتأتي تلك الحملة ضمن الحملات المستمرة والمكثفة التي تنفذها الفِرق التفتيشية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة على جميع الأنشطة التجارية المستهدفة لضبط وتحسين سوق العمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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