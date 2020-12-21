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جنايات طنطا تحيل زوجين متهمين بقتل طفلة إلى المفتي

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جنايات طنطا تحيل زوجين متهمين بقتل طفلة إلى المفتي جنايات طنطا تحيل زوجين متهمين بقتل طفلة إلى المفتي

مصراوي Masrawy

09:50 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

الغربية - مروة شاهين:

قررت محكمة جنايات طنطا، اليوم الإثنين، في القضية رقم 23032 لسنة 2019 جنايات كفر الزيات والمقيدة برقم 13000 لسنة 2019 جنايات كلى غرب طنطا، إحالة أوراق ربة منزل وزوجها بتهمة قتل طفلة عمرها 9 سنوات لسرقة قرطها الذهبي، إلى مفتي الجمهورية.

تعود تفاصيل الواقعة منذ عامان إلى تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية الأسبق، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بورود بلاغ بالعثور على جثة لطفلة داخل جوال بمصرف ناحية قرية الدلجمون بدائرة المركز.

انتقل الرائد هادي سالم رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وتوصلت جهود البحث الى أن المجنى عليها طفلة تدعى "نور . ع . ك " تبلغ من العمر 9 سنوات مقيمة بقرية الدلجمون بدائرة المركز وأن وراء الواقعة كل من " سلوى . م . ع . ا " ربة منزل وصديقة والدة المجنى عليها وزوجها ويدعى " محمد . م . ر".

وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة، حيث قامت المتهمة الأولى" صديقة الأم " باستدراج المجنى عليها من أمام منزلها، وحاولت سرقة "قرطها" بمساعدة زوجها " المتهم الثاني "، إلا أن الطفلة قاومت المتهمين، وقام المتهمان بخنقها بواسطة " ايشارب " حتى لفظت أنفاسها وسرقة "قرطها" ووضع الجثة في جوال وإلقائه بمصرف ناحية قرية الدلجمون بدائرة مركز كفر الزيات، وأرشدا عن مكان اخفاء "القرط" وتبين أنه فالصو.

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